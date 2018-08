Verdachte aangehouden na steekincident Hilversum

De vrouw werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Na het steekincident werd de omgeving afgezet en startte de politie een groot zoekactie naar de dader wiens identiteit bekend was. Deze verdachte werd later die ochtend aangehouden en zit vast. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op en ligt nog in het ziekenhuis. Inmiddels is de straat weer vrijgegeven. De politie heeft de zaak in onderzoek.