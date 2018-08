Verdachte aangehouden na steekpartij huisartsenpraktijk

Na de melding is direct een onderzoek ingesteld. Daarbij is ook via Burgernet een signalement verspreid van de verdachte. In de middag belde een tipgever. Deze persoon had een man zien lopen die voldeed aan het signalement. De politie zocht de omgeving af en kon uiteindelijk in Loosdrecht de verdachte aanhouden.

De politie doet onderzoek naar de betrokkenheid van de verdachte bij het steekincident.