Landelijk opererende hacker bekent, 3 grote zaken opgelost

Noord-Holland - Een 25-jarige man uit Den Bosch is op dinsdag 3 juli aangehouden op verdenking van het hacken van accounts van webshops. Bij zijn aanhouding zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen. Uit onderzoek van het cybercrimeteam van de politie in Noord-Holland, kwam naar voren dat de man mogelijk ook bij andere zaken betrokken zou zijn, waaronder een zaak waarbij een slachtoffer is afgedreigd. Haar Dropboxaccount was gehackt, waarna de hacker dreigde seksueel getinte beelden van haar online te plaatsen, als zij niet zou betalen. Uiteindelijk werden de beelden op internet geplaatst.