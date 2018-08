Man gewond bij beroving

Rond 01.00 uur werd het slachtoffer aangesproken door een bekende. In de woning werd het slachtoffer, vanuit het niets, door de verdachte mishandeld. Met persoonlijke eigendommen is de dader er vandoor gegaan.



Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. De politie heeft het incident in onderzoek.



2018162706