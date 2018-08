Verdachten aangehouden voor poging overval Zwanenburg

Woensdagochtend 4 juli rond 11.25 uur kwam bij de politie de melding binnen van een overval. Een motorscooter met hierop drie mannen bleken voor de winkel gestopt te zijn en twee vermomde mannen kwamen met een groot soort ‘laken’ de winkel in. De eigenaar van de zaak vertrouwde het niet en kwam de mannen tegemoet met een hockeystick, waarna het tweetal de winkel uit vluchtte. De mannen sprongen bij de bestuurder van de motorscooter achterop en zij verdwenen met zijn drieën op deze motorscooter richting Amsterdam.



De recherche heeft dinsdagochtend in dit onderzoek twee verdachten aangehouden: Amsterdammers in de leeftijd van 17 en 18 jaar. De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en ingesloten. Het onderzoek wordt voortgezet.