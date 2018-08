Waarschuwing: laat u niet oplichten bij 'nep-lekkage’

Amsterdam - Engelstalige ‘klusjesmannen’ die vooral oudere mensen benaderen over vermeende lekkage in hun woning lijken weer actief te zijn in de stad. Of oplichters die zich voordoen als CV monteur of als ‘nieuwe buurman’ die geld wil lenen voor reparatie van zijn auto. Het zijn voorbeelden van gebruikte babbeltrucs waarmee oplichters de afgelopen dagen met name in Amsterdam-Zuid, af en toe succesvol, hebben gepoogd om mensen geld afhandig te maken.