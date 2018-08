Verdachte aangehouden na steekincident

Rond 08:45 uur kreeg de politie een melding van een vernieling bij een woning aan de Pieter Maritzstraat. Ter plaatse bleek de vernieling te zijn uitgemond in een ruzie tussen twee personen en de bewoner van de woning. De bewoner van de woning werd daarbij gestoken. Hij raakte daardoor licht gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden. Uit onderzoek bleek het mogelijk te gaan om een conflict in de relationele sfeer.

Rond 09:30 uur hielden agenten op de Van Zuylen Van Nijeveltstraat een 32-jarige Hagenaar aan in verband met het steekincident. Deze verdachte zit vast en wordt gehoord. Naar de tweede verdachte is de politie nog op zoek. Deze verdachte is voor het laatst gezien in de omgeving van de Katwijkseweg.