Bejaarde dame slachtoffer van babbeltruc

Met een smoes dat er was ingebroken kletste een man zich maandagmorgen rond kwart voor 12 de woning binnen. Samen met het slachtoffer ging hij naar boven. Later bleek dat alle sieraden van de vrouw waren meegenomen.



Buurtonderzoek

Door agenten is een buurtonderzoek verricht. Heeft u nog niet met agenten gesproken en heeft u nog informatie bel dan 0900-8844. Ook filmpjes die kunnen helpen om de verdachte van deze laffe daad aan te houden ontvangen we graag.



Kwetsbaar

Senioren zijn vaak kwetsbaar, gastvrij, goed van vertrouwen en behulpzaam. Criminelen maken hier helaas misbruik van. Vaak gebeuren babbeltrucs aan de deur, op straat, aan de telefoon en via de computer. Het is belangrijk dat senioren zich meer bewust zijn van het risico dat ze lopen. U kunt uw eigen veiligheid vergroten. Dat kan al met het toepassen van enkele eenvoudige tips. Op onze themapagina Babbeltrucs leest u meer informatie. Ook heeft de politie een viertal video’s gemaakt, waarin slachtoffers en politie uitleggen hoe een babbeltruc in zijn werkt gaat en wat. De filmpjes zijn ook te bekijken op de themapagina en kunnen daar ook gedownload worden.



Samen

Het is goed als senioren zich bewust zijn van hun kwetsbare positie. Buren, kinderen of (mantel)zorgers kunnen ouderen hierbij helpen.