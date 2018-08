Bredanaar zonder rijbewijs vindt 30 lessen en theorie voldoende

Agenten zagen een auto rijden over de Tramsingel. De bestuurder reed volgens de dienders niet erg ‘soepel’. Ze gaven een stopteken waarna het erg lang duurde voordat daar gevolg aan werd gegeven. De automobilist was zichtbaar erg zenuwachtig. Hij vertelde dat hij zijn rijbewijs en verzekeringspapieren vergeten was. Bij navraag via de Meldkamer bleek dat hij in het geheel niet beschikte over een rijbewijs en dat de verzekering op het voertuig geschorst was. Hierop is hem voor beide feiten een proces-verbaal aangezegd.