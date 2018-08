Getuigen gezocht van zware mishandeling

Het slachtoffer heeft geen kans gezien om het kenteken van de auto te noteren, vandaar dat de politie op zoek is naar getuigen van dit feit. De politie wil graag weten wie de bestuurder is van de donkergrijze of antracietkleurige personenauto. Wellicht hebt u de auto even tevoren of net na het incident zien rijden en viel hij op door zijn rijgedrag? Ook wil de politie graag in contact komen met mensen die de mishandeling hebben gezien, of mensen die toevallig camerabeelden van het voorval hebben gemaakt. Wanneer u de bestuurder van de grijze auto bent, dan bent u van harte welkom op het bureau om zelf uw verhaal te doen.

Mocht u meer informatie hebben dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie op het algemene nummer (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Als u niet met de politie wilt praten om uw informatie door te geven dan kunt u terecht bij Meld Misdaad Anoniem. Dat kan via hun website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of via telefoonnummer 0800-7000. Vermeld bij uw contact graag het zaaknummer 2018-196602.