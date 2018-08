Nederlandse en Belgische politie samen op pad in het grensgebied van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

Inwoners in de regio van Alphen-Chaam tot Baarle-Hertog/Nassau, Zondereigen en Turnhout kunnen de agenten tegenkomen in een Belgische of een Nederlandse politieauto. De Nederlandse agent heeft volledige bevoegdheid in Nederland, de Belgische agent ondersteunt dan. Dat is in België precies andersom. De proef staat los van de reguliere surveillances die de beide korpsen in hun eigen werkgebied doen.

Deze internationale, grensoverschrijdende proef moet leiden tot meer informatie-uitwisseling en meer efficiency. Het werkgebied wordt vergroot, omdat de grens geen belemmering meer is om politietaken uit te voeren. De eerste resultaten worden in 2019 geëvalueerd. De eerste gezamenlijke surveillancedienst is vrijdag 24 augustus 2018 en start om 14.30 uur. Overigens is deze vorm van samenwerking niet helemaal nieuw: Belgische en Nederlandse politieagenten werken op deze manier ook samen in het grensgebied van Essen en Nispen.