Overval in woning Langeweg

Door de agenten is een aangifte opgenomen. Er is echter nog weinig informatie bekend. Daarom roept de politie eventuele getuigen op om zich te melden. Hebt u iets gezien dat te maken kan hebben met deze overval? Nam u kort voor of na de overval verdachte personen waar, of waren er auto’s in de buurt die niet thuishoren in de buurt van de Zuiddijk in Langeweg? Dan horen we dat graag van u. U kunt bellen via 0900-8844 of What’s Appen via 06-12207006. Als u, om wat voor reden dan ook, liever niet met de politie wilt praten, maar u wilt uw informatie toch delen, dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem. Zij zijn te bereiken via 0800-7000 of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld bij uw contact graag het zaaknummer 2018-196775.

Misschien hebt u aan uw woning een camera hangen die opnames maakt van de omgeving van uw eigen woning, ook dat horen we graag. Wellicht staan er beelden op die de politie kunnen helpen bij het oplossen van deze zaak.