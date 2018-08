Twee verdachten aangehouden voor woninginbraak

Molenschot - Twee Roemeense mannen (26 en 33 jaar) zijn maandag aan het eind van de ochtend, mede dankzij een alerte getuige, tijdens een politieactie aangehouden ter zake een woninginbraak aan de Bredasedijk. De verdachten zijn in verzekering gesteld. Hun auto is in beslag genomen.