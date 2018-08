Weer georganiseerde plofkrakers aangehouden

In de nacht van 26 op 27 maart pleegden meerdere daders vanuit Nederland een plofkraak op een geldautomaat in het Duitse Knielingen (Kahrlsruhe). Na een explosie sloegen de daders op de vlucht in twee auto’s. Een wilde achtervolging richting Nederland volgde. Er werden geen verdachten aangehouden. De Duitse en Nederlandse politie verrichtte samen onderzoek op de plaats van de kraak en naar de verdachten. Tijdens deze onderzoeken kwamen vijf verdachten in beeld, van wie er vandaag vier zijn aangehouden. Het gaat om verdachten in de leeftijd van 25 tot en met 31 jaar, woonachtig in Amsterdam en Nieuwegein. De Duitse justitie heeft om de overlevering van de verdachten verzocht. Meerdere aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.

De politie deed ook huiszoeking in woningen in Amsterdam en Nieuwegein op zoek naar bewijsmateriaal. De politie nam geld en waardevolle goederen in beslag, waaronder een Porsche. Het geld en deze goederen kunnen mogelijk in verband worden gebracht met plofkraken.