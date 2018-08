Auto rijdt gemeentehuis Lingewaard binnen

De politie doet op dit moment onderzoek naar de toedracht van het incident. De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld. We hebben een vermoeden wie het slachtoffer is, maar dat wordt op dit moment onderzocht. Ook het uitgebrande voertuig wordt nader onderzocht. Rondom de plaats delict staan schermen opgesteld. Forensische Opsporing is achter de schermen bezig om de sporen veilig te stellen, zodat we een reconstructie kunnen maken van wat zich heeft voorgedaan.