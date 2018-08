Auto rijdt in op gemeentehuis

In de media en op social media wordt veel gespeculeerd of er sprake is van een aanslag. Zolang niet zeker is wie de dode man is en wat het motief is geweest, zijn we terughoudend met dat woord. Wel is duidelijk dat het een bewuste actie is geweest, een ongeluk is uitgesloten. Of dat betekent dat de man ook de gemeente als organisatie als doelwit wilde treffen, is niet bekend.