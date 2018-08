Spandoeken actievoerders verwijderd

Wanneer de politie van mening is dat iemand de verkeersveiligheid in gevaar heeft gebracht of heeft gehinderd, kan zij hiervan proces-verbaal opmaken. De politie zal dit dan vaak doen op grond van artikel 5 Wegenverkeerswet. Dit artikel luidt:

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

