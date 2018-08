Getuigen gezocht van ernstige mishandeling na verkeersconflict

Huizen - De politie zoekt getuigen van een verkeersruzie in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 augustus op ’t Merk. Daarbij werd een automobilist fors mishandeld door de bestuurder van een grijze Volkswagen Golf. Het slachtoffer heeft na behandeling in het ziekenhuis aangifte gedaan van zware mishandeling en bedreiging. De bestuurder van de VW Golf is nog niet gevonden.