Bolletjes, bolletjes, bolletjes

In het tunneltje tussen de Fritz Conijnlaan en de Jan de Heemstraat kon hij aan de kant worden gezet voor een controle, nadat hij meerder malen een stopteken had genegeerd.

Bij fouillering bleek de jongen in zijn onderbroek twee pakketjes te hebben verborgen. In de ene zaten veertien bolletjes heroïne. In de andere vierendertig bolletjes cocaïne. Ook had de verdachte een zakje hennep bij zich

De politie nam onder anderen geld, de drugs en de snorfiets in beslag. De verdachte werd voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

2018163198