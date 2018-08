Getuigen mishandeling gezocht

Het slachtoffer, een 22-jarige man uit Wervershoof, werd aangesproken door een tweetal jongens. Er ontstond een woordenwisseling en voordat het slachtoffer er erg in had werd hij achterna gezeten door tien jongeren. Niet veel later werd het slachtoffer geschopt en geslagen. Als er een jongeman tussen de partijen springt stopt de mishandeling en vlucht iedereen een kant op. Het slachtoffer blijft gewond achter.

De gemiddelde leeftijd van deze groep belagers is tussen de 18 en 20 jaar oud. De politie wil graag in contact komen met getuigen die iets gezien hebben van deze mishandeling. U kunt contact opnemen met 0900-8844.

2018163476