Net geoogste hennepplantage

De eigenaar van de woning was naar het pand gegaan omdat de bewoner een forse huurachterstand had. Toen er niemand aanwezig bleek te zijn, ging de eigenaar het pand binnen. Hier trof hij een hennepkwekerij aan. Er waren echter geen hennepplanten meer aanwezig. Te oordelen aan de lege bloempotten en het gevonden hennepafval hebben er mogelijk ruim zevenhonderd planten gestaan. De politie nam de achtergebleven apparatuur in beslag.

Bij controle bleek er ook sprake te zijn van diefstal van stroom.

De politie stelt een onderzoek in naar de eigenaar van de hennepkwekerij.

2018163071