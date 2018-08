Politie zoekt getuigen autobranden

Halfweg - Zwanenburg - Op woensdagmorgen vonden er kort na elkaar twee autobranden plaats in Halfweg en Zwanenburg. De politie houdt ernstig rekening met brandstichting waarbij niet is uitgesloten dat het om dezelfde dader gaat. Daarom worden eventuele getuigen of mensen die informatie over deze branden hebben, verzocht contact op te nemen met de politie. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).