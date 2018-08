Politie zoekt getuigen mishandeling

Omstreeks 16.45 uur kreeg de politie melding van de mishandeling. Het slachtoffer bleek klappen te hebben gekregen en ook tegen zijn hoofd te zijn geschopt toen hij op de grond lag. Het slachtoffer liep vermoedelijk onder anderen een hersenschudding op en werd voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis.

Een passante wees de politie in de richting waarin de verdachten waren weggevlucht. Zij werden aangetroffen op de Kleine Krocht en konden hier worden aangehouden.

De aanleiding van de mishandeling is nog niet duidelijk. De politie verzoek daarom getuigen die de mishandeling of de aanleiding daartoe hebben gezien, om contact op te nemen. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000.

2018163196