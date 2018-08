Verdachte straatroof aangehouden

Omstreeks 11.30 uur kreeg de politie melding dat een man had geprobeerd een koffer uit de handen te trekken van een 42-jarige Rotterdammer die juist op het punt stond de trein te nemen. Doordat de eigenaar zijn koffer niet losliet, mislukte de straatroof. De gewaarschuwde politie werd door getuigen naar een lunchroom gestuurd, waar de verdachte ingevlucht zou zijn. Hier kon de man worden aangehouden. De man werd overgebracht naar het politiebureau en is inmiddels in verzekering gesteld.

Omdat er ook een soortgelijke melding kwam vanuit een hotel in Haarlem, dat daar een man had geprobeerd koffers te stelen, is het niet onmogelijk dat ook anderen slachtoffer van deze verdachte zijn geworden. Hebt u een dergelijke ervaring? Neem dan contact op met de politie in Haarlem op 0900-8844.

2018162949