Bestuurder scootmobiel gezocht voor straatroof

Als het slachtoffer van de latere beroving geld aan het pinnen is bij een geldautomaat aan de Van Limburg Stirumstraat, heeft hij al het gevoel in de gaten te worden gehouden door een onbekende man in een scootmobiel. Enkele minuten later, als het slachtoffer inmiddels de Bentinckstraat in is gelopen, wordt hij aangesproken door de bestuurder van de scootmobiel. Het volgende moment wordt het slachtoffer naar de grond getrokken en vervolgens beroofd. Dan rijdt zijn belager weg richting de Van Hallstraat, zijn slachtoffer met lichte verwondingen achterlatend.

