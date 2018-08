Rijksrecherche onderzoekt dood arrestant

Rond 14.45 uur kwam bij de meldkamer in Amsterdam een melding binnen dat er een vechtpartij op straat gaande was op de Van Ostadestraat. Aanleiding voor de meldkamer om agenten naar de betreffende locatie te sturen. Daar bleek volgens getuigen dat kort daarvoor een man een voorbijgangster in haar rug zou hebben gestoken. Het slachtoffer, een 18-jarige vrouw, kwam er met lichte verwondingen vanaf.