Vermiste Nsimire in goede gezondheid aangetroffen

Agenten van het team dat de vermissing onderzoekt troffen Nsimire vandaag na een tip aan in Den Haag. Agenten hebben haar meegenomen naar het politiebureau. Vandaag wordt met een team specialisten verder bekeken hoe het met haar gaat en wat zij nodig heeft.



De vader en moeder van Nsimire zijn vandaag door familierechercheurs op de hoogte gebracht.



Onderzoek

De afgelopen weken heeft het onderzoeksteam onophoudelijk onderzoek gedaan naar deze vermissing. Nsimire was vanaf vrijdag 27 juli vermist. Nsimire werd op zaterdag 28 juli voor het laatst gezien. Sindsdien ontbrak ieder spoor. Landelijke media werden ingeschakeld in de zoektocht naar haar. Uit technisch onderzoek bleek dat de mobiele telefoon van Nsimire op 2 en 4 augustus nog actief was in het gebied rondom het Newtonplein. Ook werd vastgesteld dat de OV-chipkaart van Nsimire nog gebruikt was op zondag 29 juli.