Man aangehouden voor dreiging met vuurwapen

Rond 22.00 uur kregen agenten de melding van een bedreiging met een vuurwapen in een woning. Meerdere agenten gingen naar de Klokbekerkreek, waar met behulp van het arrestatieteam een 57-jarige man uit Wassenaar is aangehouden. In de woning zijn twee wapens (een nepwapen en een geweer) aangetroffen. De man is overgebracht naar het politiebureau en wordt voorgeleid.