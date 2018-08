Politie zoekt getuigen van beroving in Noordwijk

Agenten troffen op het Palceplein een gewonde man aan die vertelde dat hij in de buurt van de Jan van Henegouwenweg was beroofd door twee mannen. Hierbij liep het slachtoffer vermoedelijk een steekwond op.

Het slachtoffer gaf signalementen van de mannen door waarop er direct in de omgeving een onderzoek werd gestart.



Verdachten aangehouden

Op de Jan van Henegouweweg troffen agenten twee mannen aan die aan de opgegeven signalementen voldeden. Zijn werden rond 05.45 uur aangehouden op verdenking van de gewelddadige beroving. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.



Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Jan van Henegouwenweg wat mogelijk met de gewelddadige beroving te maken heeft. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de recherche in Leiden via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.