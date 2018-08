Tweede verdachte aangehouden in onderzoek naar steekincident

Dinsdag 21 augustus rond 08.45 uur kreeg de politie een melding van een vernieling bij een woning aan de Pieter Maritzstraat. Bij de woning bleek dat de vernieling was uitgemond in een ruzie tussen twee personen en de bewoner. De bewoner werd daarbij gestoken en raakte licht gewond.



Na het incident werd een 32-jarige Hagenaar aangehouden op de Van Zuylen Van Nijeveltstraat. De tweede verdachte, een 21-jarige, wist toen nog te ontkomen, maar werd even voor 18.00 uur alsnog aangetroffen en aangehouden.