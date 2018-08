Arrestaties voor heling en wapenbezit

Agenten zagen tijdens hun surveillance op de Poppelseweg een bromfiets rijden met Belgisch kenteken. Ze besloten een controle in te stellen. De bestuurder was een 18-jarige Tilburger, de bijrijder een 17-jarige jongen uit Weelde. Navraag van het kenteken leverde op dat de plaat in Belgie gestolen was. Onder de buddyseat werd nog een gestolen Belgische kentekenplaat en inbrekersgereedschap aangetroffen. In de rugzak van de bestuurder zat een boksbeugel. De brommer zelf bleek niet gestolen te zijn, deze was op 2016 uitgevoerd uit Nederland.