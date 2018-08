Dronken Tilburger rijdt lantaarnpaal uit de grond en misdraagt zich

De politie kreeg een melding dat er een eenzijdig verkeersongeval had plaats gevonden op de kruising van de Kempenbaan en de Ringbaan Oost. Ze zagen ter plaatse dat een zwaar beschadigde auto tegen een lantaarnpaal stond. In een ruime omgeving van het voertuig lagen glassplinters en onderdelen. De bumper lag tien meter verder. Omstanders vertelden dat ze de bestuurder uit de auto hadden gehaald. Hij werd ter plaatse gecontroleerd door verpleegkundigen van de Ambulancedienst. Hij was dronken. In de auto lagen blikken en flessen bier. Een getuige vertelde dat de automobilist vanuit de richting van de Ringbaan Zuid kwam en in een lijnrechte weg tegen de lantaarnpaal was gereden.