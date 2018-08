Integrale controle op mobiel banditisme rondom Wouw

Tijdens de verkeerscontrole zijn er 72 voertuigen grondig gecontroleerd. In deze voertuigen zaten 62 personen met een andere nationaliteit. De belastingdienst heeft negen keer onrechtmatig gebruik van een buitenlands kenteken geconstateerd en allen een aanslag opgelegd van ongeveer 1.500 euro per voertuig. Een persoon heeft een bekeuring gekregen van 80 euro omdat deze gebruik maakte van een handelaarskenteken zonder daarvoor de juiste papieren te kunnen overleggen.

De afdeling identiteit- en documentenfraude heeft 62 buitenlandse documenten gecontroleerd. Deze waren allemaal origineel en in orde.

Door de Koninklijke Marechaussee heeft één openstaande boete van 117 euro laten betalen en heeft één aanhouding verricht in verband met de overleveringswet aan Polen.

Last but not least is er drie gram hennep (gebruikershoeveelheid) in beslag genomen.