Man gewond door slag met tas bierblikken

De verdachte is bij het slachtoffer op bezoek in zijn woning. Op dat moment zijn er meerdere personen aanwezig die samen bier drinken. Op een gegeven moment is de drank op en de verdachte gaat op verzoek van het slachtoffer naar de supermarkt om nieuwe voorraad te halen. Als deze omstreeks 20.15 uur terugkomt bij de etagewoning slaat hij het slachtoffer met de tas met bierblikken op zijn hoofd. Aansluitend verkoopt hij hem nog enkele klappen. Omdat de verdachte niet tot bedaren te brengen is, belt één van de andere aanwezigen de politie.