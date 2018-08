Man met samuraizwaard aangehouden

Omstreeks 21.35 uur wordt de politie gebeld door een man, die zegt dat hij in de achtertuin is bedreigd met een samuraizwaard. Opgroepen agenten benaderen de woning aan de achterzijde, maar intussen heeft de verdachte zich teruggetrokken in de woning. Daar zit hij met het zwaard op schoot op de bank. Voor hun eigen veiligheid benaderen de agenten hem met een schild en wordt gesommeerd om het wapen weg te leggen. Omdat de verdachte op geen enkele manier wilde meewerken is pepperspray gebruikt en kon hij worden aangehouden. Vervolgens is hij voor verhoor meegenomen naar een politiecellencomplex. Het zwaard is in beslag genomen.