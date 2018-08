Opnieuw aanhouding in onderzoek naar vals geld

In de afgelopen drie maanden kwam bij de politie in Brunssum diverse aangiftes binnen van oplichting. Onderzoek wees uit dat hier een groep van meerdere personen in wisselende samenstelling voor verantwoordelijk was. Op diverse locaties in Limburg betaalden ze of probeerden ze te betalen met valse biljetten van 50 euro. Via onder andere camerabeelden kwam de politie de groep op het spoor, waarna deze week aanhoudingen en doorzoekingen volgenden.