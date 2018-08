Uitnodiging persbijeenkomst Nicky Verstappen

Nicky Verstappen was een 11-jarige jongen die in de nacht van zondag 9 op maandag 10 augustus 1998 verdween tijdens een zomerkamp op de Limburgse Brunssummerheide. De volgende avond werd hij dood aangetroffen in de buurt van het kamp. Het onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden heeft nooit stilgelegen. Tijdens de bijeenkomst zal door de volgende personen een toelichting dan wel verklaring worden gegeven:

Noot voor de redactie

De persbijeenkomst zal plaatsvinden op het politiebureau te Maastricht (Prins Bisschopsingel 53). Mocht u de persbijeenkomst willen bijwonen, dan wordt u vriendelijk verzocht zich hiervoor aan te melden. Dit kan via mediadesk.limburg@politie.nl of telefonisch via 088-1685302.

In de ‘onderwerp regel’ graag vermelden: persbijeenkomst Nicky Verstappen. Voor nadere vragen kunt u bellen naar 088-1685302. Tijdens de bijeenkomst is een persslof aanwezig.

Inloop is vanaf 11.15 uur. Bijzondere gewenste faciliteiten graag vermelden in aanmelding.