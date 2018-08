Belangrijke doorbraak in onderzoek Nicky Verstappen

De politie schakelt nu de hulp in van het publiek bij het vinden van Jos Brech. Heeft u hem na medio februari 2018 nog gezien of gesproken? Of heeft u een vermoeden waar hij zich op dit moment bevindt? Laat het weten via het digitale tipformulier of via het speciale telefoonnummer 088-1688999. Dit telefoonnummer is van 22 tot en met 31 augustus 2018 bereikbaar voor tips over de mogelijke verblijfplaats van de verdachte. Ook andere informatie met betrekking tot de verdachte kan hier gemeld worden.

Het is ook mogelijk informatie vertrouwelijk door te geven via Team Criminele Inlichtingen, via telefoonnummer 079-3458999.

Meer informatie over het onderzoek Nicky Verstappen en antwoorden op veel gestelde vragen zijn te vinden op www.onderzoeknickyverstappen.nl .