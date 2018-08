EVA-Team houdt twee gezochte mannen aan

Dinsdag 21 augustus werd een 38-jarige Hagenaar op de Escamplaan aangehouden die in 2016 door de rechtbank was veroordeeld voor diefstal, heling en verduistering. De Hagenaar werd gezocht omdat hij hiervoor nog een gevangenisstraf van 63 dagen moest uitzitten. Naast deze celstraf had hij ook een geldboete gekregen voor het rijden onder invloed. Het EVA-Team wist de Hagenaar uiteindelijk op te sporen en aan te houden in een woning in Den Haag. De Hagenaar probeerde eerst nog te vluchten via de achterzijde van de woning. Na zijn sprong van het balkon werd hij in de kraag gevat door agenten van het EVA-Team.



De volgende dag, woensdag 22 augustus, hield het EVA-Team een 54-jarige man aan op de Huis te Landelaan te Rijswijk. De man werd in 2012 veroordeeld door de rechtbank voor verduistering en valsheid in geschrifte. De opgelegde gevangenisstraf van 30 dagen zat de man echter nooit uit en werd daarom gezocht. Het EVA-Team werd verzocht de man op te sporen en aan te houden. Het adres waar de man sinds korte tijd verbleef werd achterhaald waarna hij in de vroege ochtend kon worden aangehouden in een woning in Rijswijk.