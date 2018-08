Getuigen ernstige mishandeling Boezemstraat gezocht

Van de daders ontbreekt elk spoor. Zij waren in het zwart gekleed en maakten zich uit de voeten in vermoedelijk een grijskleurige BMW. Heeft u iets gezien? Of heeft u informatie die kan helpen bij het opsporen van deze twee mannen? Bel dan met 0900-8844. Uw melding anoniem doen kan ook, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.