Getuigen gezocht van vechtpartij

Bent u getuige geweest van een vechtpartij / mishandeling aan de Hoekstraat in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 augustus en kunt u ons meer vertellen, dan vragen wij u contact op te nemen via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl . Ook als u over beeldmateriaal beschikt, waar de vermeende vechtpartij op te zien is, vragen wij u deze met ons te delen. Neem dan ook contact op via bovenstaande telefoonnummers of via onderstaand tipformulier.