Autobrand in Alkmaar, getuigen gezocht!

De auto brandde volledig uit en is voor onderzoek door de politie in beslag genomen.

Heeft u iets verdachts gezien in de nacht van woensdag op donderdag in de omgeving van de Beverdam, dat iets te maken kan hebben met deze autobrand en heeft u de politie nog niet gesproken? Deelt u dan s.v.p. uw informatie met de politie via een meldformulier -> https://www.politie.nl/contact/contactformulier.html

Vermeldt u s.v.p. onderstaand procesnummer erbij :

2018164213