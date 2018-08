Burgernet schakel in aanhouding Amsterdammer

Om 06.00 uur meldde een getuige dat hij een jongeman had zien lopen die voldeed aan het signalement die in het burgernetbericht stond. Ook wist de man te vertellen dat hij een nat pak had. De politie startte wederom een zoekactie met meerdere politie-eenheden, maar helaas resulteerde dit niet in een aanhouding. Ongeveer anderhalf uur later stapte een andere getuige het politiebureau van Wieringerwerf binnen en wist te vertellen dat hij een verdachte jongeman in het dorp had gesignaleerd en die leek op man die werd beschreven in het burgernetbericht. Deze getuigen wist te vertellen dat de jongeman fietste in de richting van het station. De agenten schoten direct weer in zoekhouding en hun inzet werd beloond; op de Terpweg lag een jongeman in een bushokje die voldeed aan het signalement van de bestuurder. De Amsterdammer kon eindelijk, mede door de oplettendheid van burgers, in de kraag worden gevat.

2018164110