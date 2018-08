Update Van Ostadestraat, getuigen gezocht

Amsterdam - De Rijksrecherche en de politie zijn op zoek naar mensen die getuige geweest zijn van een ernstig incident op woensdag 22 augustus 2018 in de Van Ostadestraat. Daarbij is een arrestant overleden. Het gaat dan om mensen die feitelijk getuige geweest zijn van de vechtpartij of het steken in de Van Ostadestraat, alsmede ook van de feitelijke aanhouding door politiemensen.