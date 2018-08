EVA-team spoort twee veroordeelde Hagenaren op

De ene man – een 21-jarige Hagenaar - is eerder door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van twee maanden, vanwege een inbraak. De andere man is een 29-jarige Hagenaar. Hij moet nog een celstraf van 120 dagen uitzitten, ook vanwege een inbraak.

Het EVA-team

Het zogenoemde EVA-team (Executie Vonnissen Afgestraften) richt zich op veroordeelden die nog een straf uit moeten zitten. Het team kijkt vooral naar de ‘grote vissen’, gesignaleerden die vermoedelijk hun geld verdienen in de criminaliteit.