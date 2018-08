Agenten beledigd en geschopt

Dit gebied is bij politiemensen bekend omdat daar regelmatig woninginbrekers actief zijn. Bewoners hadden verdachte mannen gezien en een signalement doorgegeven aan de politiemeldkamer. Toen de agenten naar de locatie reden zagen zij in de Pliniusstraat een auto (Ford) rijden met daarin vier mannen die aan dit signalement voldeden. Twee van hen waren bekenden van de politie.



Tijdens de controle kwam een andere auto (Citroen) aanrijden en de bestuurder daarvan begon het tafereel te filmen. Daar was op zich niets tegen, maar hij belemmerde de agenten in hun werk door zeer dicht op hen te gaan staan. Hij weigerde afstand te nemen toen hem dat meerdere malen werd opgedragen. Hij is uiteindelijk aangehouden voor belemmering en toen hij zich later in de surveillanceauto ernstig misdroeg, ook voor belediging.



Van de vier mannen in de Ford, waar het in eerste instantie allemaal om te doen was, is er eentje weggerend nadat hij de agenten meerdere malen had beledigd. Het woord ‘kanker’ en vele verbasteringen daarvan, waren niet van de lucht. Hij werd later in de avond aangehouden in de Cervantestraat. De bestuurder van de Ford heeft een agent getrapt. Hij wist in het tumult te ontkomen, maar zijn identiteit is bekend bij de politie.



De aangehouden mannen zijn Rotterdammers van 28- en 19 jaar. Naar de derde verdachte is de politie nog op zoek.