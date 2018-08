Politie zoekt getuigen van overval

Half drie vannacht stonden plotseling twee mannen in de woonkamer waar een 25-jarige slachtoffer lag te slapen. Zij riepen “politie, politie”. Hierop werd het slachtoffer geboeid en een slaapkamer ingeduwd waar het andere slachtoffer, een 32-jarige man sliep. Ook hij werd geboeid. Vervolgens is door de overvallers een ruimte doorzocht, die gebruikt wordt als kantoor voor het naast gelegen restaurant. Hier werd een kluis meegenomen.



Na enige tijd hebben de slachtoffers zich bevrijd en spraken zij passerende agenten aan. Direct zijn camerabeelden veiliggesteld en is door de forensische opsporing nader onderzoek gedaan. Vandaag vindt een buurtonderzoek plaats.



Getuigen

Wie heeft ten tijde van de overval tussen half drie en vijf uur iets gezien, gehoord of gefilmd? Zo ja neem dan contact op met 0900-8844 of maak gebruik van het onderstaande tipformulier.