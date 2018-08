Vuurwapens en munitie de wijk uit

Wapenbezit verhoogt de kans op ongelukken en geweld. Het is volgens de Nederlandse wet verboden om wapens te bezitten of te gebruiken. Alleen sportschutters of jagers mogen bepaalde wapens gebruiken; als zij over de juiste vergunning beschikken en zich houden aan de regels van de Wet wapens en munitie. In alle overige gevallen is wapenbezit en -gebruik strafbaar. Op deze pagina leest u welke regels er gelden, hoe u een wapen- of jachtvergunning aanvraagt en waar u wapens kunt inleveren.