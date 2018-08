Werkvakantie voor politievrijwilligers op Goeree-Overflakkee

Veel van de 112-meldingen betreft verkeersongevallen. De toegangswegen richting het eiland, zoals de N57, dat zijn echte verkeersaders. Als daar iets gebeurt, staat direct alles vast. Veiligheid, van medehulpverleners, slachtoffers en onszelf staat altijd voorop. Vervolgens proberen we zo snel mogelijk de weg weer vrij te maken. En ontfermen we ons over de betrokkenen. Want ook als er alleen blikschade is, zit de schrik er vaak goed in. Zo’n gezin dat eigenlijk op weg is naar een vakantieadres, kun je met een luisterend oor en advies toch met een gerust gevoel verder op weg helpen.”



Het blijft helaas niet altijd bij blikschade. Michael: “Je maakt als agent, vrijwillig of niet, soms heftige dingen mee. Aanrijdingen met zwaar letsel en doden, reanimaties. Gelukkig kunnen we daar als collega’s onderling goed over praten. ”Ondanks die nare dingen die hij soms meemaakt, en de tijdsinvestering en inzet die het werk van politievrijwilliger vereist, zou Michael dit niet willen missen: “Het is echt een verrijking. Veel van de ervaringen die ik opdoe tijdens het politiewerk, kan ik toepassen in mijn werk bij De Efteling, en andersom.” Na vijftien jaar is hij het nog altijd niet zat. “Geen dienst is hetzelfde; je weet nooit wat je tegen komt. Maar vooral het hulpverlenen, mensen helpen, vind ik geweldig. Dat is waar ik het voor doe.”