Drie jonge verdachten autodiefstal aangehouden

Oosterhout - Politiemensen hebben woensdagavond 22 augustus 2018 kort na 22.00 uur op het Vlaggeschip drie jonge Oosterhouters (twee van 16 en één van 17 jaar oud) aangehouden. Het drietal wordt verdacht van autodiefstal dan wel heling. Ze werden betrapt terwijl ze in een auto reden, die een week eerder in Oosterhout was gestolen.